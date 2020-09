Eudoxie Yao très remontée : elle répond au blogueur Apoutchou

L’histoire d’amour entre Eudoxie Yao et Grand P est bel et bien réel. Pour s’être attaqué à son fiancé, la go bobaraba répond au blogueur Apoutchou et c’est très violent.

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, et le chanteur guinéen Grand P sont officiellement fiancés. D’ailleurs, nos deux amoureux ont annoncé la tenue très prochaine de leur mariage coutumier.

Et ceux malgré que nombreux internautes ne croient vraiment pas que cette relation soit réelle juste en raison de l’énorme différence physique entre nos deux tourtereaux. Il y a d’un côté, la go Bobaraba, disposant d’un énorme postérieur

Mais de l’autre côté, le chanteur guinéen, de très petite taille, à la voix à peine audible. Alors ne croyant pas non plus à cette relation, le blogueur Stéphane Agbré alias Apoutchou national est monté au créneau pour cracher ses vérités à la face d’Eudoxie Yao.

«Je ne sais pas si tu penses que tu rends fiers les Ivoiriens mais sache que les Ivoiriens ne sont pas fiers de toi. C’est quel buzz, tu n’as pas eu et puis c’est en Guinée, tu vas chercher un homme. Je ne comprends pas; si tu es devenue marabout maintenant pour te promener avec génie. Est-ce que tu connais les guinéens? Tu risques de te retrouver en Guinée dans le lit de Grand P», a-t-il prévenu dans une vidéo publiée sur Facebook.

En voilà une sortie d’Apoutchou national qui a mis la bimbo ivoirienne dans tous ses états. Et celle-ci n’est pas passée par quatre chemins pour cracher ses vérités au jeune blogueur. «Grand P est un homme qui a souffert dans la vie; il a besoin d’amour. Dire que Grand P est un génie, j’ai eu mal. J’ai été choquée.

Comment traiter une créature humaine de génie? Ce n’est pas lui qui a demandé à être malade. Quand on est blogueur, il faut peser ses mots avant de prendre la parole. Plus jamais, quelqu’un va s’attaquer à Grand P.

Si je m’affiche avec Grand P, c’est mon problème; c’est mon corps. Je le donne à qui je veux. C’est ma bouche, j’embrasse qui je veux. Nous sommes tous des humains», a répliqué Eudoxie Yao. Finalement, Stéphane Agbré a présenté ses excuses.