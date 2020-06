Eunice Zunon : «Arafat est venu vers moi, il m’a prise dans ses bras»

Dans un live sur Instagram avec l’ex international ivoirien Copa Barry, la web humoriste Eunice Zunon est revenue sur l’un des moments forts passés avec feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

«Il y a eu un moment où je fus lynchée sur la toile à cause d’une mauvaise blague que j’ai eu à faire à l’encontre de l’ épouse du footballeur Eric Bailly . Les gens s’acharnaient sur moi. Donc je lui (Dj Arafat) ai envoyé un message pour demander à le voir (…) et il a demandé de venir le voir chez lui au studio», a confié la belle Eunice Zunon.

Avant d’ajouter: «Et quand je suis arrivée chez lui, je lui explique la situation; il m’a remonté les bretelles; il m’a donné des conseils. Il m’a remise sur le droit chemin. Ensuite, il m’a demandé si je m’étais excusée. Je lui ai dit que j’avais présenté mes excuses et il a dit qu’il allait m’aider. Et il m’a proposé qu’on fasse un snap ensemble pour que les gens commencent à parler d’autre chose. Et quand j’ai publié le snap, les internautes ont commencé à se poser des questions; du coup, ça détourné les attentions», a-t-elle relaté.

Poursuivant, Eunice Zunon a fait savoir qu’elle a reçu, dans la foulée, un appel d’une de ses connaissances lui révélant qu’un des principaux acteurs du lynchage dont elle était l’objet sur les réseaux sociaux, était une personne très proche d’elle.

«ça m’a tellement fait mal que j’ai pleuré (…) Et il (Arafat) est venu vers moi; il m’a prise dans ses bras; il a tapé sur ma tête et m’a dit: «Tais-toi. Toi, une vieille go comme ça, tu pleures», et on a commencé à rire … Après, il me dit: «Mais toi, chaque fois, tu fais tes vidéos, tu m’appelles ton mari. Dis-moi la vérité, tu es fan (amoureuse) de moi ?». Je lui dis: non! je ne suis pas fan de toi. Et lui, il me dit: «Tu mens. Jure sur ton papa. Jure sur ta maman», s’est souvenue Bb Bouche Pointue.