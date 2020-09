Eunice Zunon et Sarah Davilla se clashent sévèrement sur la toile

Dans un récent post sur les réseaux sociaux, Sarah Davilla a taclé la web comédienne Eunice Zunon, qui a son tour n’a pas tardé à apporter sa réponse. C’est bien tendu et très violent entre les deux femmes.

Actuellement, une nouvelle question se pose sur les réseaux sociaux. Que se passe t-il entre Eunice Zunon et Sarah Davilla ? En tout cas, tout à commencer après leur retour du Burkina Faso.

D’abord avec son affaire d’agression physique et maintenant elle enchaîne avec les clashes bien qu’elle ne soit pas celle qui a commencé. En effet, publiant une photo de Eunice, Sarah Davilla s’est moquée et a dénoncé le «teint malpropre» de celle-ci.

Un post qui n’a pas manqué de faire rebondir la principale intéressée avec une riposte à la mesure de l’attaque. «On te connaît en tant que ex copine de… Respectons nous. Quelqu’un tu es arrêté on voit fil dans ta peau ko c’est veine» ou encore «Quand on a les teints inachevés on va dans inbox de lolo beauté pour la prier au lieu de venir surveiller les gens».

Autant de commentaires qui ont emmené les internautes à juger le pugilat de manière ironique. Verdict : Première mi-temps en faveur de Sarah et 2ème mi-temps pour Eunice. Et la suite est vivement attendue.