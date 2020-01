Évasion à la prison de Kabinda : Un militaire retrouve 10 fugitifs et pose une condition

Dix prisonniers sur une centaine qui s’étaient évadés dans l’après-midi du jeudi 02 janvier 2020 de la prison centrale de Kabinda seraient retrouvés par un militaire. Mais ce dernier réclame la récompense promise par les autorités sinon il menace de les relâcher.

Selon le site congolais 7SUR7.CD qui a rapporté l’information, un officier des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) sous le couvert d’anonymat, lui a confié, ce samedi 04 janvier 2020, l’arrestation de 10 fugitifs parmi les évadés de la prison centrale de Ludimbi, située à Kabinda chef-lieu de la province de Lomami.

Ce dernier dit les garder dans sa maison et attend la promesse des autorités, celle de récompenser la personne qui les aurait retrouvés.

«Nous venons d’arrêter les évadés de la prison centrale de Kabinda. Je suis avec eux dans ma maison et ils sont au nombre de 10 personnes mais quand j’appelle les numéros téléphoniques des autorités, elles n’acceptent pas et je dois les laisser partir. Je suis en attente d’une motivation de la part des autorités (argent) tel que promis pour tout celui qui doit retrouver ces évadés. Sinon, nous allons les laisser et ils vont continuer à tuer les gens à travers le pays», a confié le militaire au média.

Celui-ci menace de libérer les prisonniers au cas où les autorités n’honoreraient pas leurs promesses. Signalons qu’une cinquantaine de fugitifs avaient été déjà retrouvés parmi les 105 évadés.