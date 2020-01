Evénément culturel à Porto-Novo : Musicaravane 2020 a marqué les esprits

La capitale politique du Bénin a vibré du lundi 6 au dimanche 12 janvier 2020, aux rythmes du brassage entre les cultures béninoise et française. Ceci, dans le cadre de l’édition 2020 du festival Musicaravane.

La programmation des activités qui se sont déroulées dans le cadre de ce festival comprend : ateliers d’harmonie pour les instruments à vent ; ateliers de réparation d’instruments à vent ; ateliers de musique pour divers instruments dont le piano, la batterie et autres ; réfection des places vodoun…

De même des activités musicales ont été exécutées, le mercredi 8 janvier 2020, avec les écoliers et élèves du complexe scolaire ‘’Bon Pasteur’’ dans le quartier de Tokpota à Porto-Novo.

Le président de l’association Musikaravane, co directeur des soirées Musikaravane, Mathieu Ahouandjinou, la co directrice des soirées Musikaravane, Alice Burguiere, le programmateur du festival Frédéric Burguiere, le directeur de Musicaravane, Thomas Humbert, le secrétaire de l’association musicale Eyo’nlé, Finagnon Jean Ahounadjinou et Magloire Ahouandjinou, ont exprimé leurs satisfactions, le dimanche 12 janvier 2020. Il ne pouvait en être autrement puisque ce festival a été clôture dans l’apothéose.

Le vendredi 10 janvier 2020, un concert de restitution a eu lieu au centre culturel Ouadada à Tokpota. Aussi, plusieurs autres concerts auront lieu le samedi 11 et le dimanche 12 janvier 2020.

Felix Didolanvi, Ricos Campos, les sages comme les sauvanges, les as mélodieux, le minotou folk song et plusieurs autres groupes ont honorés la scène de Musicaravane de leurs prestations. Il est à noter que le comité d’organisation a tenu à l’équilibre des chansons qui composeront chaque répertoire.

MusiCaravane repose en France sur une équipe active d’une dizaine de bénévoles, concentrée sur l’agglomération cergyssoise. Afin de récolter des fonds pour financer le projet mais aussi le faire connaître et rectuter de nouveaux bénévoles.

67 bénévoles français et 25 béninois travaillent pour la réalisation de cette initiative qui, dans quelques années, ambitionne de déboucher sur l’implantation d’une école de musique dans le domaine des Ahouandjinou à Porto-Novo.