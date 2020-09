Everton : Carlo Ancelotti salue la première sortie des nouveaux venus

Alors qu’il s’est imposé à l’US Open au terme d’un immense combat contre Alexander Zverev, Dominic Thiem est revenu sur son incroyable performance.

«J’ai accompli l’objectif d’une vie, un rêve que j’entretenais depuis de nombreuses années, dès gamin quand j’ai commencé à jouer. Mais ça paraissait tellement loin… Puis je me suis rapproché des meilleurs. Et j’ai réalisé que, waouh, peut-être qu’un jour je pourrais vraiment gagner un des quatre grands titres du tennis. J’ai énormément travaillé. J’ai consacré toute ma vie à cette quête. Et maintenant je l’ai fait. C’est un accomplissement pour moi, mais aussi pour mon équipe et ma famille. Aujourd’hui est le jour où je leur rends une grande partie de tout ce qu’ils m’ont donné», a confié l’Autrichien dans dans des propos rapportés par L’Equipe.