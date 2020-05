Examens de fin d’année au Bénin : les assurances du ministre Mahougnon Kakpo

Lors de sa visite, ce lundi 11 mai 2020, dans certains collèges pour constater l’effectivité de la reprise des cours, après quelques jours de suspension du fait du Covid-19, le ministre de l’enseignement secondaire, Mahougnon Kakpo s’est prononcé sur l’organisation des prochains examens de fin.

En dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui secoue l’humanité, les examens de fin d’année auront bel et bien lieu au Bénin. C’est le message essentiel à retenir des propos du ministre Mahougnon Kakpo face aux inquiétudes des parents et apprenants sur l’organisation de ces examens à cause du Covid-19. «Les parents d’élèves de même que les élèves n’ont aucune inquiétude à avoir parce que le Gouvernement a pris toutes les dispositions pour que tout puisse bien se passer. Les mesures prises ont été sérieusement étudiées et cela fait son effet», a-t-il fait savoir.

Par rapport aux enseignants, le Gouvernement a mis en place le processus de dépistage. Mais le dépistage des enseignants n’est pas du tout une obligation avant la reprise des cours. « C’est une mesure supplémentaire que le Gouvernement a ajoutée pour que nous soyons rassurés. Ce dépistage des enseignants va se faire de manière progressive », a indiqué Mahougnon Kakpo. Et de « rassurer les parents d’élèves et les élèves que même si un enseignant n’est pas dépisté, il peut aller en classe. Parce que si les mesures de distanciation, de port obligatoire de masque et de lavage des mains sont respectées, il n’y aura aucune inquiétude. Que les parents d’élèves soient rassurés, l’école a repris et nous allons sauver notre année scolaire».

Pour finir, le ministre Mahougnon Kakpo a martelé que les examens de fin d’année auront, bel et bien, lieu. « Ceux qui doivent s’en charger sont à pied d’œuvre pour que nous ayons une année parfaite. Que les uns et les autres se rassurent, le Gouvernement travaille pour la Nation.», a-t-il conclu.