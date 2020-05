EXCLU – Chelsea, Juventus et Inter Milan sont là pour Federico Chiesa

Le mercato du Real Madrid pourrait prochainement connaître une nette accélération.

En effet, d’après les informations de Four Four Two, Newcastle qui pourrait prochainement être racheté par de riches investisseurs saoudiens, aurait coché le recrutement de Gareth Bale parmi ses priorités hautes.

Newcastle serait disposé à proposer un montant de 50 millions d’euros pour la dernière année de contrat, et un salaire de 15 millions net par an, soit quasiment l’équivalent de ce que Bale touche au Real.

A ces conditions, l’affaire a de très grandes chances de se faire. Comme le dossier Bale conditionnait au moins une grande recrue du Real, sachant que le club merengue veut garder son trésor de guerre pour juin 2021 et sa double offensive sur Mbappe- Haaland, une grande manœuvre pourrait donc rapidement se déclencher à Madrid…