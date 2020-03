EXCLU – Mercato : Neymar, Paris n’a pas transmis d’offre

Selon le 10 Sport, le PSG n’a pas transmis d’offre à Neymar et ses représentants pour prolonger son contrat.

Comme le10sport.com l’a révélé au sortir de l’été, le PSG a rouvert des discussions avec le clan Neymar juste après la fin du dernier mercato. Après l’été agité et les discussions animées avec le FC Barcelone pour un éventuel transfert du Brésilien, les deux parties ont repris contact et posé les bases d’une discussion pour évoquer l’avenir de la star parisienne.

Depuis, s’il est exact que Leonardo et les représentants de Neymar poursuivent leurs échanges, aucune proposition concrète et officielle n’a pour autant été communiquée à l’attention du clan du Brésilien.

A deux ans de la fin du contrat de Neymar (juin 2022), la question se pose très clairement dans le camp parisien. Si le club souhaite le conserver, il faut impérativement le prolonger avant l’été et verrouiller son avenir avant l’ouverture du mercato estival. Si les intentions se portent sur une vente, et que le FC Barcelone a toujours la volonté de le faire revenir, il ne sera pas question de prolonger son bail mais bien de mettre un terme à son aventure parisienne. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est impossible de prendre position pour l’un ou l’autre scénario. D’autant plus dans le flou actuel du football européen.