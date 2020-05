EXCLU – OM : Villas-Boas aime beaucoup Ricardo Horta

Régulièrement annoncé proche d’un retour chez Renault où Daniel Ricciardo a laissé un baquet libre Fernando Alonso serait «prêt» pour revenir d’après Flavio Briatore.

En effet, à en croire Flavio Briatore, manager de Fernando Alonso, le double champion du monde est «prêt à revenir» en Formule 1 deux ans après son départ en 2018 comme il l’a confié à la Gazzetta dello Sport. Après avoir participé au Dakar et 500 Miles d’Indianapolis, l’Espagnol a remporté les 24 Heures du Mans et semble désormais prêt pour faire son retour en Formule 1.

«Fernando est motivé. Un an sans F1 lui a fait du bien. Il reste encore une saison à disputer. Mais Fernando s’est désintoxiqué, je le vois plus serein maintenant et il est prêt à revenir. Nous espérons que ce sera possible, car le coronavirus est encore là et cela pourrait durer longtemps», ajoute Flavio Briatore dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

A 39 ans, Fernando Alonso pourrait donc faire son retour chez Renault afin de boucler la boucle avec l’écurie qui lui avait permis de remporter ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006.