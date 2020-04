EXCLU – Real Madrid : Soumaré, surveillé par Zidane et Klopp…

Fortement intéressé par Victor Osimhen, Liverpool est également sur la piste de Boubakary Soumaré, milieu de terrain du LOSC.

L’intérêt de Liverpool pour Boubakary Soumaré n’est pas nouveau. Le 21 janvier dernier, le10sport.com révélait que les Reds se penchaient très sérieusement sur le milieu de terrain lillois. Et si Soumaré n’a pas accepté de rejoindre Newcastle l’hiver dernier, alors que le LOSC avait reçu une très belle proposition et même accepté cette offre, c’est parce que le joueur espérait un projet bien plus ambitieux pour son avenir. Nous l’écrivions d’ailleurs au sortir du mercato hivernal, le 1er février dernier : «Soumaré espère Liverpool ou Manchester United».

Selon nos informations, l’intérêt de Liverpool est toujours aussi vif. Et les Reds maintiennent le contact, avec l’entourage du joueur comme le LOSC, pour rester à l’affût d’une opération. Sur la short-list du Real Madrid, comme le10sport.com l’a révélé le 3 avril dernier et comme AS l’a confirmé à plusieurs reprises par la suite, Boubakary Soumaré se retrouve désormais désiré par Zinedine Zidane et Jürgen Klopp.

À 21 ans, son potentiel est plus qu’une évidence mais sa capacité à s’installer dans un club de la plus grande envergure internationale pose néanmoins question. Face à des Casemiro ou Henderson, il lui faudra s’accrocher pour pouvoir trouver du temps de jeu.

L’option d’un club de taille «intermédiaire» reste toutefois à sa portée. Comme nous vous l’avons évoqué le 20 février dernier, Newcastle ne le lâche pas et insiste pour le convaincre.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que les Magpies aient déjà dégainé une offre… Gérard Lopez, le président lillois, a indiqué avoir déjà plusieurs propositions fermes sur son bureau pour des joueurs de son effectif. Boubakary Soumaré en fait très certainement partie…