Fabrication de dispositif de lavage de mains : de bonnes affaires pour les soudeurs

A quelque chose malheur est bon dit-on. Pendant que la crise du coronavirus plonge des milliers de béninois dans le chômage, les soudeurs respirent le bonheur. Les gestes barrières dans la lutte contre la Covid 19 leur a fait découvrir la fabrication des dispositifs de lavage de mains. Un véritable business en ce temps de soudure.

Nous sommes à Mènontin non loin du CEG Nokoué. Salomon Atindéhi, soudeur depuis une dizaine d’années s’affaire avec ses apprentis pour finaliser la fabrication de 10 dispositifs de lavage à mains et au savon. Ce petit marché qu’il a décroché grâce à la pandémie du coronavirus vaux 500 000 F CFA. Dans cette crise du Coronavirus où certaines activités sont complètement au ralenti, c’est une aubaine pour ce patron et père de cinq enfants.

Il s’exprime : «C’est une véritable opportunité. Après l’achat des matériaux, j’aurai une part non négligeable. Depuis l’avènement de ce virus, nous vendons beaucoup de dispositifs. C’est devenu une nécessité et personne ne veut se faire épingler pour non respect des décisions gouvernementales».

En effet, se laver les mains est l’une des mesures barrières contre le Coronavirus. Devant presque toutes les unités de travail et les boutiques, les entreprises et autres structures, tout le monde se plie aux nouvelles pratiques grâce au dispositif de lavage de mains à l’eau et au savon. Ce dispositif qu’on réalisait rarement est devenu la commande de tous les jours. Et ce sont les soudeurs qui s’en réjouissent.

«On ne peut souhaiter que le mal dure mais pour l’instant, c’est un business rentable pour nous. A la fin de chaque semaine, j’empoche banalement plus de 75 000 alors qu’avant, il était difficile de mobiliser une telle somme par mois», confie Raphael Kika, jeune soudeur ayant ouvert sont atelier il y à peine trois ans. Dans cette crise ceux qui déboursent de l’argent saignent mais n’y peuvent rien.

«Le dispositif coûte cher mais on n’a pas le choix. Les contrôles se font de manière inopinée. Et si tu n’es pas à jour, ta structure est fermée et tu ne peux te plaindre», explique Agathe Natémi, restauratrice à Fifadji. Ainsi Face à la menace du Covid-19, les Béninois essaient tant bien que mal de se protéger même si leur poche saigne. C’est dire que les Béninois ont tôt fait de se conformer à la décision du gouvernement qui impose des normes à respecter pour limiter la propagation du Covid-19.

«Avant l’apparition du Coronavirus, je n’ai jamais su que les dispositif de lavage de main pouvait coûter autant. Les petits entre 25 000 FCFA et 35 000 FCFA et les grands au-delà de 50 000 FCFA. Ce n’est pas aisé pour les petites structures de débourser autant du jour au lendemain. Mais ce sont les soudeurs qui en profitent véritablement. Vivement que cette crise sanitaire soit derrière nous», confie un jeune entrepreneur ayant requis l’anonymat.

Par Anielle Dagbéwato