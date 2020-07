Fabuleux ! Tonto Dikeh pardonne à son ex-mari Olakunle Churchill

On dirait que les remarques sarcastiques régulières sur les réseaux sociaux et les dénonciations subtiles entre d’anciens amants et un couple alors séparé, Tonto Dikeh et Olakunle Churchill n’atteindront plus votre espace.

Lors d’une interview sur Instagram Live avec le journaliste Dele Momodu, Tonto a clairement déclaré qu’elle avait pardonné à son ex-mari, Olakunle Churchill, pour le bien de leur enfant, le roi André.

Elle a parlé de la Bible et du pardon et a également abordé des questions concernant sa carrière d’actrice et son récent incident avec les autorités de Dubaï.