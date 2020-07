Faire face aux caprices des enfants

Coup de pieds ci et là, des cris aigus et stridents, des gestes brusques répétés et violents dans tous les sens. La question que se pose alors le parent est: mon enfant est-il normal ? Cela va t-il lui passer ? Devant ces caprices, que peut vraiment le parent désabusé ? Sans crainte et avec patience, vous pouvez aider votre progéniture à changer de comportement. Mais avant, interrogeons- nous sur les raisons de ses caprices.

Les raisons éventuelles…

Un enfant n’a pas encore installé en son sein les réflexes pour gérer ses émotions. Ce qui explique les crises émotionnelles. L’autre raison qui pourrait explique ce comportement dans la vie d’un enfant de deux ans est que depuis sa naissance, ses parents ont été aux petits soins pour lui. Dès qu’il pleurait, ils accouraient : «Est-il malade ? Est-ce qu’il a faim ? Besoin d’un câlin ? Besoin d’être changé ?». Les parents faisaient tout pour qu’il se sente mieux. Et c’est bien naturel : un bébé est totalement dépendant de ses parents!

Mais vers l’âge de deux ans, un enfant prend conscience que ses parents n’accourent plus aussi vite qu’avant. Alors qu’ils étaient à son service, voilà maintenant qu’ils lui demandent de respecter leur volonté. Il ignore que le vent a tourné, et il est inconcevable de l’accepter sans ronchonner. Premier reflexe : les caprices.

Avec le temps, l’enfant finit généralement par se faire à l’idée que ses parents sont là pour l’éduquer, pas seulement pour le servir. Si tout va bien, il comprendra un jour que son rôle est de leur obéir. En attendant, il peut mettre leur patience à rude épreuve en faisant caprice sur caprice.

La patience et la compréhension des parents à rudes épreuves

«Je ris intérieurement quand j’entends un parent se plaindre que son enfant ne l’écoute pas quand il dit non. Cela m’amuse parce que cette remarque en révèle plus sur le parent que sur l’enfant. En général, lorsqu’un enfant n’écoute pas quand on lui dit non, c’est que ses parents ne savent pas vraiment dire non. En fait, ce n’est pas que l’enfant n’écoute pas, c’est qu’il n’a pas de raison de croire au “non”» écrivait John Rosemond, dans Parents modernes au pouvoir.

Autrement, l’enfant n’est pas un adulte miniature. Il n’a aucun pouvoir sur ses sentiments, ses émotions. Ses réactions sont démesurées quand il est contrarié. Essayez de voir la situation à travers ses yeux à lui.

A l’épreuve de la patience …même en public

Se mettre en colère quand l’enfant le fait ne servirait à rien. Encore qu’il se moquera de vous. La meilleure chose à faire, le meilleur comportement à adopter est de l’ignorer, ne fléchissez pas dans la mesure du possible.

Si vous cédez à tout ce que votre enfant exige, il fera sans doute un caprice la prochaine fois qu’il aura envie de quelque chose. Alors, sans vous énerver, montrez-lui que vous ne changerez pas d’avis.

«L’amour est patient» dit –on. Les crises cessent du jour au lendemain, surtout si, par votre attitude, vous avez laissé croire à votre enfant qu’il pouvait vous faire céder. Par contre, si vous réagissez toujours de la bonne manière, les crises s’espaceront et finiront par disparaître.

Dès que votre enfant commence à faire un caprice, prenez-le dans vos bras si possible et, sans lui faire mal, empêchez-le de gesticuler. Ne lui criez pas après. Attendez simplement que l’orage passe. Il comprendra bien que son caprice ne change rien. Lorsqu’il pique une colère, trouvez un endroit dans la chambre, où vous pouvez le mettre en lui disant qu’il pourra en sortir quand il se serait calmé.

Parfois l’enfant décide de s’offrir en spectacle avec une crise. Gardez toujours votre patience, emmenez-le à l’abri des regards. Surtout ne cédez pas simplement parce qu’il se donne en spectacle sinon il pensera qu’il peut tout obtenir en vous faisant chanter en public.