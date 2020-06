Faits et divers : un directeur togolais surpris en pleins rapports sexuels avec une élève

Multiples sont ces directeurs de collèges à démontrer leur pédophilie vis à vis des jeunes élèves. Au Togo, le journal Nouvel Écho a exposé le vilain comportement d’un directeur dont la moralité sidère.

Faveurs d’écolage, cadeaux en natures et en espèces sont là quelques comportements qu’adoptent Amek, pour attirer les filles. Sa cible favorite, ce sont celles qui s’occupent du balayage et du nettoyage de son bureau. Pour se donner plus de chance dans sa conquête féminine, il repère également quelques beautés du collège qu’il monopolise pour les commandes de plats en récréation. Monsieur Amek est doué pour le jeu d’après quelques professeurs lit-on sur le site. S’il s’annonce régulier dans une salle de classe pour des consignes banales accompagnées d’un peu d’humour, c’est qu’il a dans cette salle de classe quelques oiseaux à déplumer.

Fort malheureusement pour lui, il sera surpris cette fois. Pendant qu’il s’apprêtait à décoller pour le septième ciel, l’imprévu advient. Il s’agit d’un professeur de français qui est arrivé rendre compte au directeur. Tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire, en plein ébats sexuels, le professeur fit son entrée et tombe sur la scène… il a oublié de fermer la porte.