Fally Ipupa dévoile son quotidien pendant le confinement sur Instagram !

Par mesure de sécurité, il est nécessaire de rester chez soi. Sur Instagram, Fally Ipupa a alors fait passer un message aux internautes.

Alors que le confinement est de mise, certaines personnes ne respectent pas les nouvelles mesures de sécurité. Sur Instagram, Fally Ipupa a donc décidé d’agir !

La population mondiale est concernée. Très vite, le Covid-19 se propage et des mesures de sécurité sont donc à respecter. Cependant, tout le monde ne respecte pas ses nouvelles règles. Pour Fally Ipupa, ce manque de civisme est intolérable.

Sur Instagram, le chanteur a donc décidé d’agir à sa façon. Il a alors publié un petit clip vidéo, dans lequel il explique les consignes… En musique !».

Fally Ipupa reporte son concert du Stade des martyrs

L’artiste congolais annonce qu’il reporte son concert prévu le 18 avril au Stade des Martyrs de Kinshasa. Il avait révélé sa décision avant que les mesures prises par Félix Tshisekedi ne soient pas diffusées.

«Chers amis, les précautions prises en rapport avec l’épidémie de Coronavirus et l’attention particulière que je vous porte m’obligent à reporter mon concert du 18 avril 2020 au stade des martyrs de Kinshasa . Soyez prudents, et surtout suivez les consignes données par les services de santé et l’OMS. #weareOne», écrit-il sur Instragram.

Mercredi soir, Félix Tshisekedi a décidé d’interdire tous rassemblements, réunions, célébrations, de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial, de suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu’à nouvel ordre, interdire, toujours jusqu’à nouvel ordre, l’ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants, etc.