Fally Ipupa : Eva DL regrette d’avoir refusé ses avances

L’ex-danseuse de Fally Ipupa, Eva DL a fait des déballages sur la star congolaise. Des années après son départ du staff du Dicap La Merveille, Eva DL qui est devenue une chanteuse, s’est livrée sur sa collaboration et relations avec Ipupa.

En effet, la jeune ivoirienne qui vit à Paris et qui s’est récemment lancée dans une carrière musicale, s’est surtout illustrée dans le milieu du show-biz, en tant que danseuse de la star Congolaise, Fally Ipupa.

Eva DL était la danseuse de Dicap La Merveille au début de la carrière de l’artiste, à partir de son tout premier album : «Droit chemin».

Leur collaboration avait pris fin lorsque Fally Ipupa s’est aperçu que Eva DL offrait ses services comme danseuse du côté de Paris, à son concurrent Ferre Gola : «Fally n’a pas digéré, il n’a pas apprécié le fait que je me retrouve tantôt chez son concurrent Fere Gola. Je l’ai fait, parce que le Boss Fally était à un moment plus installé au Congo. Et puis il faut dire que je n’étais pas liée à lui par un contrat», apprend l’ex danseuse ivoirienne de Fally au site Vibe Radio.CI.

«Il m’a fait des avances à l’époque. Fally est certes un homme beau, mignon et tout, mais je ne voulais pas d’une relation avec lui», a révélé l’Ivoirienne avant d’ajouter : «À l’époque il avait une certaine immaturité. Et puis, il y avait beaucoup de femmes autour de lui. Et moi, je ne voulais pas être un pneu secours, ça ne m’intéressait pas. Car je veux être la seule qui représente».

Aujourd’hui, l’ex-danseuse devenue chanteuse se demande pourquoi elle avait rejeté les avances son ex patron Fally Ipupa.