Fally Ipupa : le chanteur dévoile la cause de son malaise

Après les maintes prières des fans et de ses proches, le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa a retrouvé sa santé suite à un malaise en Côte d’Ivoire. Ipupa est de retour et on connait à présent ce qui a causé son malaise après son concert en Côte d’Ivoire.

Le King Hustler s’est exprimé sur les ondes de Top Congo FM à propos de son malaise. «J’ai joué 7 concerts en une semaine, un à Conakry (Guinee), 2 au Gabon, un à Bamako (Mali), un à Douala (Cameroun) et 2 en Côte d’Ivoire, où je le suis senti mal», a dit Fally Ipupa avant d’ajouter que : «on m’a diagnostiqué une malaria 2 croix».

Fally Ipupa a regretté d’avoir annulé trois concerts et promets de jouer ceux qui n’ont pas été annulés mais reportés. Il confirme aussi son concert à Paris Bercy, le 28 février 2020, rapporte le site mbote.