Fally Ipupa : le chanteur rencontre quelques Combattants de la diaspora

Caméroun : ruiné par sa petite amie, un français devient «pousseur» pour payer son billet retour

Après avoir été ruiné par sa petite amie camerounaise qu’il a rencontré en ligne il y a six mois, un français est désormais contraint à travailler comme «pousseur» non seulement pour joindre les deux bouts mais aussi et surtout pour le…