Fatigué des hommes, Suspect 95 est à la recherche d’une perle rare

Connue pour ses rôles dans la série Melrose Place et dans le film Cry Baby, l’actrice Amy Locane vient d’écoper d’une peine de huit ans de prison.

L’interprète de Sandy dans la saison 1 de Melrose Place avait déjà passé trois ans derrière les barreaux pour les mêmes faits. Ce jeudi 17 septembre, la justice vient de la reconnaître coupable d’homicide au second degré et d’agression au quatrième degré. Elle devrait passer au moins six ans et dix mois derrière les barreaux avant de pouvoir demander une libération anticipée.

C’est en fait la quatrième fois que la comédienne de 48 ans est condamnée pour un accident qui a eu lieu en 2010 et qui a coûté la vie à une femme de 60 ans. La voiture de l’actrice a accidentellement percuté le côté passager d’un véhicule qui venait en face d’elle alors qu’elle était sous l’emprise de l’alcool.

«Depuis 2010, j’ai travaillé dur pour devenir sobre, pour m’ajuster à ma vie en prison, pour sortir de prison, pour m’adapter à la vie de mes enfants, a-t-elle expliqué à un journal du New Jersey. Il n’y a pas eu un jour où je n’ai pas pensé à Helene Seeman. Je me sens très mal pour leur famille. Je sais qu’ils souffrent. Je sais qu’ils ont du chagrin. Je leur ai dit que j’étais désolée tellement de fois, mais j’ai l’impression que cela tombe dans l’oreille d’un sourd (…) J’ai commis une horrible erreur le 27 juin 2010, une erreur qui a détruit beaucoup de gens. Je vivrai pour toujours avec cette peine. Je ne peux pas revenir en arrière. Tout ce que je peux faire, c’est rester sobre et me racheter en la mémoire d’Helene Seeman.»

«Vous avez pris la décision consciente de boire ce jour-là et avez continué à boire (…) Si vous n’aviez pas pris le volant de votre véhicule cette nuit-là, l’incident ne se serait jamais produit», a cependant estimé la juge Angela Borkowski qui a décidé de renvoyer Amy Locane en prison. Cette dernière a 45 jours pour faire appel de cette décision.