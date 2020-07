FC Barcelone : Josep Bartomeu tacle la VAR !

Dans la soirée de ce dimanche 05 juillet 2020, le boss du club catalan Josep Maria Bartomeu s’est remonté contre la VAR et l’arbitrage. Ces propos n’ont été point courtois, mais il les a déversés en vidant son cœur même si ces derniers peuvent lui coûter chers auprès de la Liga.

Malgré la somptueuse correction que son club a infligé à l’équipe de Villarreal, Bartomeu en veut toujours au club madrilène suite à leur victoire d’hier contre Bilbao sur un penalty. Le président des Blaugranas estime que la VAR n’a pas été à la hauteur de cette rencontre, vu le penalty qu’il a accordé juste à quelques minutes de la fin du match.

«J’ai vu la fin de la deuxième période à Bilbao. Une victoire de plus pour le Real Madrid et je vais répéter mon message. Cela me fait de la peine, car nous avons le meilleur championnat du monde et mais la VAR n’est pas à la hauteur», a dévoilé Bartomeu devant les journalistes.

Selon lui, «La VAR avantage toujours la même équipe». Il continue en rajoutant : «Elle ne s’est pas montrée équitable et il y a des équipes qui se sont vues lésées. Nous en avons parlé avec la Fédération Espagnole et la VAR doit être là pour aider l’arbitre».