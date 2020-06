Fc Barcelone : la nouvelle passe magnifique de Messi à l’entraînement (vidéo)

Pendant que les catalans étaient inquiets sur son retour à la Liga, Lionel Messi anime de son côté le club par une passe folle à l’entraînement.

On peut le dire, il est encore trop tôt de penser que la star argentine ne sera pas au grand rendez-vous de la Liga le samedi contre la Majorque.

Car, sa gigantesque présence à l’entraînement le lundi dernier, montre et reflète que La Pulga est bien en forme. Au cours de cette séance, il effectue une passe folle qui a étonné plus d’un. Une passe qui fait déjà moult de commentaires dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Visiblement, ceci démontre que l’international fera d’énormes prouesses le samedi prochain.