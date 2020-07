FC Barcelone : les raisons qui poussent Lionel Messi à partir

Alors que son bail termine en 2021, Josep Maria Bartomeu ne veut pas laisser la Pulga partir. Il envisage prolonger le contrat de ce dernier, mais cela est en ballotage depuis un certains moments. Surtout que Lionel Messi a mis en stand-by les négociations. Et quelles seraient ses raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision ? Dans son édition de samedi, le quotidien AS en dit un peu plus sur ce sujet.

En effet, la star argentine en a marre de la direction de son club. Il accuse qu’une mauvaise gestion est faite sur certains dossiers très sensibles.

Commençons d’abord par le cas Neymar. Le numéro 10 estime que le club n’a pas fait le forcing nécessaire pour rapatrier le joueur du Paris Saint-Germain, avec qui il maintient une excellente relation. Selon lui le dossier a été mal tranché.

Ensuite, la manière dont son ex-coach, Ernesto Valverde a été remercié n’a clairement pas plu Lionel Messi. Il affiche son mécontentement sur cette décision. Non seulement lui, on avait aussi observé la réaction de Eric Abidal sur le même sujet.

Et ce n’est pas tout, l’affaire concernant les négociations pour une baisse des salaires, et l’affaire du Barça gate, quand le club a embauché une société pour porter atteinte à l’image de plusieurs joueurs de l’équipe et grands noms du club, fait aussi preuve d’un probable départ.

Cependant, Lionel Messi met sa négociation en pause et attend impatiemment les élections présidentielles de 2021 tout en espérant une arrivée de Xavi sur le banc de touche avec une victoire du candidat Victor. L’arrivée de ses nouveaux pourrait pousser le natif de Rosario à signer un nouveau bail avec son club formateur.

Mais pour le moment, l’objectif est de rattraper le Réal Madrid dans sa course pour le compte de la Liga.