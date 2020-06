FC Séville : Lucas Ocampos dans un retour incertain pour la Liga !

Le jeudi 11 juin s’approche à grand pas, et le point sur l’etat physique des joueurs se dévoile. Certains disposent d’une santé parfaite, par contre d’autres sont complètement out. C’est le cas du joueur Lucas Ocampos.

Après trois mois de suspension depuis mars dernier en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la Liga va faire son grand retour jeudi. Ainsi, le championnat nous offre à la première rencontre, un derby qui opposera le FC Séville au Betis à 22h au stade Ramón Sánchez Pizjuán.

Cependant, l’entraîneur Julen Lopetegui, a de quoi à s’inquiéter sur l’etat physique de ses joueurs. Et malheureusement, il ne pourra pas compter sur Lucas Ocampos son milieu de terrain.

Selon l’information révélée par Diario de Sevilla, le jeune joueur de 25 ans serait incertain pour cette rencontre. Car, il n’était pas présent à la séance d’entraînement avec ces coéquipiers le lundi dernier, dû à un problème musculaire. Une situation qui inquiète.

Et il est encore trop tôt pour inquiéter les fans des Blancs Rouges et de rassurer les Verdiblancos. Donc, Wait and see !