« Femme et Cuisine» : recette du riz cantonais à la sauce soja

Le plaisir de s’offrir les meilleurs plats, c’est une priorité pour nous. Découvrez la recette du riz cantonais à la sauce soja.

Ingrédients :

300 g de riz thaï parfumé cuit et bien égrainé

4 tranches de jambon blanc coupées en cube

100 g de petits pois cuits à l’eau

1 petit oignon épluché et ciselé

1 gousse d’ail épluchée et hachée

3 œufs

3 cuil. à soupe de sauce soja

huile et poivre

Préparation :

Dans une sauteuse, faites chauffer un trait d’huile d’olive. Parfumez-la en faisant revenir quelques minutes une gousse d’ail puis retirez-la lorsqu’elle est colorée. Ajoutez un oignon ciselé dans la poêle et faites-le colorer également. Battez en omelette 3 œufs dans un saladier. Salez, poivrez et ajoutez une pincée de piment en poudre. Versez-les dans la sauteuse avec l’oignon et faites les cuire comme des œufs brouillés. Lorsque vous obtenez une texture baveuse, ajoutez 300 g de riz cuit par dessus. Mélangez avec la spatule et cassez les œufs. Ajoutez 100 g de petits pois cuits et les 4 tranches en jambon en lamelles. Mélangez le tout. Versez 3 cuil. à soupe de sauce soja. C’est elle qui va assaisonner le plat ! Pas besoin de saler. Poivrez légèrement et servez.

Bonne appétit chez vous !