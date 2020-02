Fermeture de la frontière nigériane : 48 milliards de perte pour le Bénin

Le ministre de l’Economie et des finances béninois, Romuald Wadagni, a finalement lâché le morceau. On sait désormais l’ampleur du manque à gagner pour le Bénin du fait de la fermeture de la frontière du Nigeria depuis le 20 août 2019.

«La part des recettes imputables à la fermeture des frontières est estimée à 48,6 milliards de FCFA, soit un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019», a affirmé Romuald Wadagni dans une interview accordée au magazine panafricain «Jeune Afrique»

Par cette révélation, 48,6 milliards de FCFA, l’opinion nationale sait l’impact qu’a eu la fermeture des frontières nigérianes sur la situation économique. Bénin, six mois après.

Selon le ministre de l’Economie et des finances, cette fermeture des frontières nigérianes sur l’économie béninoise n’a pas eu trop d’effets pervers, car son impact est relativement «limité».

Fort de cette grille de lecture, le ministre Wadagni pense qu’il faut que le Bénin ait une économie mieux structurée pour profiter du créneau porteur que représente le Nigeria au-delà de la simple perception de point de transit.

Pour atteindre cet objectif, le ministre des Finances jure de poursuivre les réformes afin que le Bénin devienne une terre d’attache, même pour des «entreprises du Nigéria. Mais si cette sortie du ministre Wadagni est à saluer parce qu’elle intègre une démarche de transparence, a-t-on eu les chiffres concordants ? La question mérité d’être posée.

Bonne démarche, mais…

En effet, même si comparaison n’est pas raison, en octobre 2019, le gouvernement du Niger, a bel et bien avant le Bénin, fait le même exercice. Selon le gouvernement de ce pays, c’est 44 milliards de F CFA de perte en deux mois du fait de la fermeture de la frontière du Nigeria.

Si le Bénin à quelques encablures, car étant le prolongement naturel du Nigeria sans oublier l’importance prépondérante du Port autonome de Cotonou, fait 48 milliards en six mois, il y a un décalage. Statuant sur le cas du Niger à plus de 600 km et qui profite largement du Port de Cotonou et qui annonce un chiffre record de 44 milliards en deux mois, cela mérite des explications. Soit, c’est le gouvernement qui a minoré ses pertes ou c’est le Niger qui fait de l’exagération pour forcer la main au Nigeria.

Rappelons que les frontières du Nigéria avec ses voisins dont le Bénin sont fermées depuis le 20 août 2019. Les autorités du Nigéria ont évoqué entre autres des raisons économiques (contrebande) et sécuritaires (lutte contre le terrorisme et le trafic d’armes).

Des réunions tripartites sans succès ont eu lieu entre les Etats concernés. Les démarches de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) n’ont pourtant pas émoussé l’intransigeance du Nigeria.

La dernière mission du président Roch Kaboré du Burkina-Faso n’a visiblement pas réussi à obtenir un accord auprès de son homologue nigérian, le président Buhari du Nigeria. Mais pour l’heure, les populations victimes de cette situation, sont laissées pour compte sans mesure d’accompagnement.

