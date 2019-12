Fermeture des frontières : un citoyen porte plainte contre Buhari, Yayi et Soglo

La Cour constitutionnelle du Bénin a été saisie d’une requête par laquelle Alain Diogo formule un recours contre le président nigérian, Muhammadu Buhari et les anciens présidents béninois Boni Yayi et Nicéphore Soglo pour fermeture illégale de frontières et de complicité.

Dans sa requête en date du 7 novembre, Alain Diogo accuse le dirigeant nigérian Muhammadu Buhari de «fermeture illégale de la frontière de Sèmè-Kraké». Le réquérant prétexte que l’ex-chef d’Etat béninois Boni Yayi est «auteur de la manipulation et de la fermeture des frontières».

Pour lui, la présence de Boni Yayi depuis plusieurs jours au Nigéria ne permet pas le dénouement de la situation pour une réouverture des frontières terrestres nigérianes.

L’ancien président Nicéphore Soglo, quant à lui, est accusé dans cette requête, de complicité dans la fermeture des frontières nigérianes et d’être à l’origine du sabotage de la crédibilité des élections législatives d’avril 2019.