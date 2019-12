Festival Dj Arafat : plusieurs footballeurs professionnels africains annoncés à Yopougon

Plusieurs footballeurs professionnels africains sont annoncés à Abidjan pour le Festival Dj Arafat qui aura lieu les 26 et 27 décembre 2019 à Abidjan.

Le boss de la Yorogang, Dj Arafat, était un artiste très adulé par de nombreux jeunes de différentes couches sociales à travers le monde. Il était également très proche de plusieurs internationaux africains et européens comme le témoignent les nombreux hommages rendus après son décès par différents footballeurs sur les réseaux sociaux et même dans les stades en Europe.

Les obsèques de Dj Arafat s’etant déroulées en pleine phase de championnats européens, des amis footballeurs du Daïshi n’ont pas pu effectuer le déplacement à Abidjan. Cependant, certains footballeurs ivoiriens voudraient profiter de la courte pause des fêtes de Noël pour venir à Abidjan afin de rendre un vibrant hommage au roi du couper décaler à l’occasion du Festival Dj Arafat qui aura lieu du 26 au 27 décembre prochain au stade de la Bae à Yopougon. Il s’agit notamment des deux ailiers gauches ivoiriens, Nicolas Pépé et Maxwel Cornet.

Dans deux différentes vidéos postées sur les réseaux sociaux, les deux Eléphants ont confirmé leur présence au Festival Dj Arafat, invitant la jeunesse ivoirienne à ne pas manquer à cet événement.

«Je m’adresse à vous pour vous annoncer que les 26 et 27 décembre, aura lieu le festival Arafat qui nous a quittés il y a 4 mois de cela. Moi, j’y serai. J’espère que beaucoup d’Ivoiriens y seront également. Venez nombreux au stade de la BAE à Yop», a dit Le Gunners, Nicolas Pépé.

De son côté, le Lyonnais Maxwel Cornet a confié: «Je vous invite au stade de la Bae qui aura lieu du 26 au 27 décembre au stade de la Bae à Yopougon. Venez très très nombreu. J’y serais. On vous attend les gars».

Outre ces deux talentueux footballeurs ivoiriens, plusieurs autres internationaux africains sont annoncés à ce Festival. On peut citer entre autres les trois frères footballeurs guinéens, Florentin, Mathias et Paul Pogba (qui joue en équipe de France), et le français Moussa Dembélé.