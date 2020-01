Festival Musicaravane 2020 : un programme alléchant pour clore l’événement en beauté

La capitale politique du Bénin abrite du lundi 4 au dimanche 12 janvier 2020, l’édition 2020 du festival Musicaravane. Pilotée par les frères Ahouandjinou du Bénin et les frères et sœurs Burguiere de France, cette rencontre de la musique est meublée par une programmation assez alléchante.

Les responsables du festival ont tenu une rencontre avec la presse, hier, mercredi 8 janvier 2020 dans le domaine de la famille Ahouandjinou à Porto-Novo. Le président de l’association Musikaravane, co directeur des soirées Musikaravane, Mathieu Ahouandjinou, la co directrice des soirées Musikaravane, Alice Burguiere, le programmateur du festival Frédéric Burguiere, le directeur de Musicaravane, Thomas Humbert, le secrétaire de l’association musicale Eyo’nlé, Finagnon Jean Ahounadjinou et Magloire Ahouandjinou, ont renseigné les hommes des médias sur les tenants et aboutissants de ce festival.

La programmation de ce festival comprend les activités suivantes : ateliers d’harmonie pour les instruments à vent ; ateliers de réparation d’instruments à vent ; ateliers de musique pour divers instruments dont le piano, la batterie et autres ; réfection des places vodoun…

De même des activités musicales ont été exécutées, hier mercredi 8 janvier 2019, avec les écoliers et élèves du complexe scolaire Bon Paster dans le quartier deTokpota à Porto-Novo.

Demain, vendredi 10 janvier 2020, un concert de restitution aura lieu au centre culturel Ouadada à Tokpota. L’occasion sera pour les participants aux ateliers et les formateurs d’exécuter en live, plusieurs morceaux des répertoires francais et béninois. Il est à noter que le comité d’organisation a tenu à l’équilibre des chansons qui composeront chaque répertoire.

MusiCaravane repose en France sur une équipe active d’une dizaine de bénévoles, concentrée sur l’agglomération cergyssoise. Afin de récolter des fonds pour financer le projet mais aussi le faire connaître et rectuter de nouveaux bénévoles.

67 bénévoles français et 25 béninois travaillent pour la réalisation de cette initiative qui, dans quelques années, ambitionne de déboucher sur l’implantation d’une école de musique dans le domaine des Ahouandjinou à Porto-Novo.

Par Nafiou OGOUCHOLA