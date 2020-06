Fête de la musique au bénin : les 20 Et 21 Juin 2020 sont les dates retenues

Les 20 et 21 juin 2020, sont les dates retenues malgré la Covid-19 pour la célébration de l’édition 2020 de la musique au bénin. C’est ce qu’il faut retenir du communiqué rendu public par le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, le mardi 09 juin 2020.

Le premier semestre de l’année 2020 a été marqué par la pandémie du Coronavirus. Ce qui a rendu impossible l’organisation de plusieurs activités. Mais étant conscient de la situation sanitaire du pays, le ministère du tourisme, de la culture et des arts a annoncé aux acteurs de la musique béninoise, la tenue de l’un des évènements d’exception de l’agenda 2020 : la fête de la musique.

A l’orée de cette célébration, le ministre Jean-Michel Abimbola compte amener les acteurs du sous-secteur, ensemble et en toute sécurité, dire non à la maladie du Coronavirus les 20 et 21 juin 2020. Et, à travers le spectacle inédit de la «Fête de la musique» sur le territoire national.

A cet effet, il rappelle aux habitués de cette fête que le contexte particulier dans lequel cette édition sera célébrée, amène de manière fondamentale, à revoir le mode opératoire de l’agenda 2020 des grands évènements de l’Etat. «Mettons-nous tous en mode.

«Anti-Covid19» grâce aux mesures barrières et aux autres précautions prises pour le bon déroulement de la célébration ; offrons le meilleur de la musique béninoise à tous les mélomanes, et faisons vivre au grand public à travers les canaux digitaux, une fête aussi vivante qu’exceptionnelle», a-t-il exhorté.