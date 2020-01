Fête des religions endogènes au Bénin : le marché d’animaux manque d’affluence

Le 10 janvier est la solennité des divinités endogènes au Bénin. Célébration qui rime avec de nombreux sacrifices d’animaux, ce qui profite à cette catégorie de marché. Mais 2020 aura été une exception du fait de la faible affluence et de la morosité qui frappe le marché.

Depuis Ouidah 1992, la fête des religions endogènes ou fête vodoun fait son chemin au Bénin. Occasion solennel pour célébrer les divinités du panthéon béninois, le 10 janvier plus qu’une fête de religion revêt au Bénin un caractère culturel et une manifestation de curiosité touristique. 2020 n’a pas échappé à cette messe culturelle aux opportunités touristiques incommensurables. Mais tel n’a pas été le cas du marché qui n’a pas connu l’animation habituelle.

Au fait, le 10 janvier est l’une des rares occasions où toutes les divinités au Bénin sont honorées. Cette réalité profite bien au marché d’animaux où, les adeptes et dignitaires, dans un va et vient, s’approvisionnent en bêtes de diverses catégories pour aller honorer leur ‘’Vodoun’’.

Mais devant les étalages au marché de Godomey Xlacomey et de Cococodji, le calme apparent convainc d’une difficulté de bourse. Tèvi Joseph Baba, vendeur de volaille et de mouton témoigne : «je n’ai jamais rencontré une telle année. Normalement, depuis le ébut du mois, nous recevons déjà assez de commandes mais jusqu’à la veille, rien encore».

Si chez dame Agbossou Charlotte, les clients viennent à compte goutte, les négociations sont très décevantes et n’offrent aucune opportunité. Du côté des dignitaires de égoun-goun ou revenant, c’est des difficultés à procurer des nouveaux ornement de cultes au divinités.

«D’habitude, nous rhabillons les divinités mais vu le temps et les moyens, nous n’avons pas pu grande chose» a confié Balley Ayékossi qui a évoqué aussi des difficultés financières. Une plainte qui semble être prise en compte par les dirigeants qui ont pris la décision de mieux valoriser les couvents à l’avenir avec un projet autant original que économique ; la route des couvents.

Vers une modernisation des couvents de Vodoun

Richesse touristique et valeur béninoise, le gouvernement du président Talon entend continuer par redorer le blason du culte vodoun. À l’occasion des festivités du 10 janvier de cette année, c’est le projet route des couvents qui a vu le jour et qui s’étendra à différentes communes. Certains couvents seront entièrement rénovés et réhabilité en vue de les rendre plus attractif. A côté du cultuel, le culturel sera érigé pour le plein essor du culte au service du développement. (A suivre)

Par Bidossessi WANOU