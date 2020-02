Fin du love entre Maria Mobil : Jonathan Morrison crache tout sur son «ex»

Après la décision «brutale» de la bimbo togolaise Maria Mobil, Jonathan Morrison est sorti de son silence pour mettre les choses au clair.

Après être sentie trahie dans la relation après avoir donc découvert que son fiancé, Jonathan Morrison a engendré un gosse dans son dos, Maria Mobil a décidé de couper les ponts avec celui-ci.

Qui aurait cru que l’aventure des deux tourtereaux qui ont fait le buzz en fin d’année 2019 à Abidjan prendrait fin de façon brutale. Au lendemain de cette décision de Maria Mobil, son Prince charmant le footballeur, Jonathan Morrison a réagit via un Post en admettant avoir eu une relation antérieur. Et il accable son «ex», la mère de son bébé.

«Un jour, elle m’a appelé pour me dire qu’elle est enceinte de moi et qu’elle souhaiterait faire passer la grossesse. Elle a même demandé que je lui envoie l’argent pour cela, chose que j’ai faite. Pour moi, cette affaire était close. Un jour, elle rentre en contact avec moi pour me dire qu’elle a accouché, ce que j’ai trouvé curieux. J’ai demandé alors à faire un test de paternité dès mon retour en Afrique. Bien avant, j’ai demandé à ce qu’elle m’envoie les documents de l’enfant, ce qu’elle n’a jamais fait. Et là, elle laisse croire qu’elle a accouché. Et puis, elle n’arrête pas depuis tout ce temps de me demander de l’argent», raconte amèrement le présumé metteur-enceinte.

Selon Jonathan Mobil, son «ex» l’a sournoisement attaqué auprès de sa dulcinée, la Bimbo Togolaise : «Elle a raconté plusieurs choses à Maria. Ce qui l’a mis sous le choc et provoqué ses publications», a vivement dénoncé Morrison. Reste à savoir si cette sortie de Morrison va changer les choses au niveau de sulfureuse Maria Mobil.