Financement des objectifs de développement durable : l’Afrique a besoin de 574 milliards de dollars par an

L’Afrique subsaharienne aura besoin de 574 milliards de dollars par an jusqu’en 2030 pour financer les objectifs de développement durable (ODD), selon un rapport publié récemment par le Brookings Institution. Cependant, un bon nombre de pays éprouvent déjà des difficultés pour mobiliser ces ressources.

A part le Botswana et l’Ile

Maurice qui seront en mesure de

financer leurs ODD, pour la grande majorité des pays, il existe un déficit de financement substantiel totalisant 256 milliards de dollars par an, indique le rapport intitulé «Foresight Africa 2020».

Adoptés en septembre 2015 par l’ONU et programmés d’être atteints en 2030, les 17 ODD ont été conçus pour assurer la paix et la prospérité pour les peuples et la planète. Parmi ces objectifs, on trouve entre autres l’éradication de la pauvreté, la lutte contre les changements climatiques, la sécurité alimentaire et l’agriculture durable, la santé et le bienêtre, l’éducation de qualité, l’égalité entre les femmes et les hommes, et la gestion durable de l’eau pour tous. Cependant, le financement de cette myriade d’objectifs semble poser un défi insurmontable pour les pays africains, dont un bon nombre sont lourdement endettés.

«L’avenir de l’aide publique au développement (APD), qui a été une source importante de financement pour plusieurs pays, est de plus en plus incertain car le mécontentement face à la mondialisation et à l’évolution des environnements politiques oblige les gouvernements de nombreuses économies avancées à revoir leurs engagements», déclare le Brookings Institution du Foresight Africa 2020.

«L’APD ne répond pas aux besoins croissants de financement de la région. En fait, en pourcentage du Produit intérieur brut (PIB), il diminue régulièrement. De façon

inquiétante, compte tenu des tendances actuelles, l’APD deviendra probablement insignifiante d’ici 2030», déplore le think-tank américain basé a Washington.

Dans ce contexte, le rapport lance un appel urgent aux décideurs politiques du continent d’intensifier les efforts pour mobiliser les ressources nationales. «Le début d’une nouvelle décennie offre des possibilités de renouveler les engagements et de redoubler d’efforts sur ce front», souligne le Foresight Africa 2020.

Dépenses publiques

«Les décideurs devraient

également renforcer l’équité des régimes fiscaux et accroître l’efficacité des dépenses publiques. Les citoyens sont plus susceptibles de se conformer à la collecte des impôts lorsqu’ils sont convaincus que les recettes fiscales sont bien gérées», indique le Brookings Institution.

«Alors que les décideurs africains et les partenaires extérieurs progressent dans le programme de mobilisation des recettes intérieures, il sera important de veiller à ce que les systèmes fiscaux soient plus équitables et soutiennent les ODD», ajoute le rapport.

Par Issa SIKITI DA SILVA