Financement des PME : le Club Equity de la Côte d’Ivoire, un exemple à suivre

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Ivoire, a lancé le mardi 04 février 2020, à Abidjan, le Club Equity en vue de permettre aux Petites et moyennes entreprises d’avoir de financement. Le Club Equity constitue un exemple à suivre dans les autres pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa).

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Ivoire opte pour le développement des PME. C’est dans ce sens que s’inscrit le Club Equity. Favoriser l’utilisation de capital investissement comme levier de croissance des PME, c’est l’objectif que vise la CCI de la Côte d’Ivoire.

En effet, le Club Equity est un nouvel instrument de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire à la disposition des Petites et Moyennes Entreprises ivoiriennes. Ce dispositif est une plateforme de rencontre entre entreprises, fonds d’investissement et structures de financement spécialisées.

A l’occasion du lancement de la plate forme, Touré Fama, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire a expliqué «Le Club Equity est une action novatrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire visant à contribuer significativement à la facilitation de l’accès au financement des entreprises. C’est une façon pour notre institution de favoriser l’éclosion de champions nationaux dans notre pays».

Il a ressorti plusieurs avantages pour les entreprises à savoir l’amélioration de leur bonne gouvernance et la gestion des projets d’entreprenariat. Une condition presqu’obligatoire pour une entreprise avant de lever des fonds.

Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire a lancé un appel aux chefs de PME : «Cette initiative du Club Equity est faite pour vous. Saisissez cette opportunité et adhérez y massivement afin d’en tirer le maximum de bénéfices pour le développement et la performance de vos activités» a-t-il indiqué.

La Chambre de Commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire s’est attaché les services techniques du cabinet Deloitte pour la mise en œuvre de son Club Equity. Pour rappel, Deloitte est chargé de l’audit financier, organisationnel et stratégique pour la réussite de ce projet.

Par ailleurs, cette initiative de la Chambre de Commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire est un exemple pour les autres chambres consulaires de l’Uemoa. Car, les PME, motrices de croissance des économies régionales éprouvent d’énormes difficultés pour accéder aux financements.

Par Abdul Wahab ADO