Fiorentina : Franck Ribéry dément son départ !

Victime d’un cambriolage il y a de cela quelques jours, Franck Ribéry était vraiment choqué, pas à cause des biens que les voleurs ont emporté, mais à cause de l’insécurité à laquelle il est livré. Cependant, le joueur a tenu des propos peu courtois qui ont suscité l’ire de certains supporters contre lui, qui croyaient qu’il menaçait un départ. Mais tel n’est pas le cas, son compatriote Sébastien Frey vient à la charge en apportant plus de précisions sur les mots de Ribéry.

«Ribéry est évidemment désolé pour cette situation, mais il m’a dit de réitérer le fait qu’il aime Florence, il respecte la Fiorentina et son projet, à aucun moment il n’a pensé à partir surtout en ce moment difficile et il veut respecter son contrat pour essayer de ramener l’équipe au sommet», a expliqué Sébastien Frey au cours d’une interview à la radio Toscana.

C’est pour dire que Ribéry a été choqué, certes, mais pas pour autant qu’il va quitter la Fiorentina et abandonner sa vision. Ensuite, l’ancien gardien international Français continue dans son explication en apportant des propos précis pour démentir la polémique qui tourne autour de son départ.

«il est un peu isolé ces jours-ci, mais il veut préciser qu’il n’a jamais dit qu’il voulait partir. Il a seulement dit qu’il prendrait les décisions pour protéger sa famille. Il ne pense pas à partir, il me l’a dit ce matin, il m’a demandé de transmettre ce message.», a-t-il dit en conclusion.

Dès lors, les supporters de la Fiorentina peuvent être rassurés. L’aventure continue donc.