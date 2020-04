Flambée du prix du citron au Bénin

Depuis quelques jours, le citron se raréfie dans les marchés de Cotonou et ses environs. Le prix du fruit a monté.

Trois petits morceaux de citrons à 200 FCFA et la petite boîte de tomates de 500 grammes à 3000 FCFA, soit plus de 25 FCFA pour une unité de citron. C’est ce que déboursent les populations pour payer quelques morceaux du citron naturel dans certains marchés de Cotonou et de ses environs.

Il faut acheter une dizaine «C’est difficile pour les ménages d’utiliser du citron à la maison. Nous ne trouvons plus les citrons ordinaires pour faire des jeux de citron» a confié Maman Juliette, une vendeuse de produits divers et d’eau glacée au marché Dantokpa.

Pour Ane Marie Godonou, une utilisatrice du citron, «j’utilise moins de citron depuis quelques semaines du fait que c’est trop cher dans les marchés» a-t-il expliqué.

En effet, produits fruitiers à plusieurs vertus, le citron se fait rare sur les étalages, chez les vendeuses et les commerçants de fruits. Une situation qui étonne plus d’un malgré la diversité de richesse naturelle agricole dont dispose le Bénin.

Pour l’agronome, Joseph Dansou, «le Bénin doit revoir sa politique dans le domaine de l’agriculture compte tenu de sa diversité agricole. Le citron est utilisé dans divers produits pharmaceutiques pour la santé et aussi dans la fabrication des boissons. Une campagne de favorisation doit se faire comme pour certains produits agricoles du Bénin» a conseillé, l’agronome de la ferme «Bénin-agro» d’Abomey-Calavi.

Par Abdul Wahab ADO