Floraison des centres informatiques à Calavi : une panacée au chômage des jeunes Brève

Calavi regorge de centres informatiques. À chaque coin de rue, entre deux maisons, l’on peut apercevoir un centre informatique. Et le succès de ces espaces commerciaux, peut notamment s’expliquer par le manque d’emploi qui amène certains jeunes en quête d’emploi à ouvrir ces espaces pour s’occuper.

ABidossessi, dans la commune de Calavi, ce jeudi 09 janvier, JeanPierre, la vingtaine, étudiant en deuxième année de sociologie qui tient un centre informatique avec sa sœur ainée qui a soutenu sa maîtrise depuis quatre ans. Très matinale, Jean Pierre est venu imprimer des supports de formationbà un consultant pour l’exécution d’un projet.

«C’est une activité qui nous permet de payer nos études, de subvenir à nos besoins et de ne plus tendre les mains aux parents qui sont déjà à la retraite. Par semaine, nous faisons un chiffre d’affaire entre 30 et 60 000 F CFA en fonction des commandes et de la clientèle, confie Jean Pierre.

A Tankpè, un autre quartier de la commune de Calavi, trois jeunes étudiants se sont associés pour ouvrir et gérer un centre informatique et de vente de bureautique. L’idée a germé après que les trois amis conférence du retour ont d’une qu’ils ne pouvaient façon compris de individuelle mobiliser les ressources nécessaires à l’ouverture d’un tel centre.

«Nous voulions la même chose, nous investir dans l’entrepreneuriat afin de ne pas poiroter à la maison après la soutenance comme les milliers d’étudiants. On a alors décidé de conjuguer nos efforts», explique Célestin le plus jeune du trio.

«Chacun a misé 100.000 FCFA au départ. On s’est installé et de façon rotative, on gère le centre sans aide extérieure», ajoute fièrement Christophe, le leader de l’équipe.

Comme ces jeunes, ils sont des centaines à investir ce genre d’activité pour ne pas totalement sombrer dans l’inactivité. Ainsi, au alentour de l’Université d’Abomey-Calavi, on dénombre des dizaines de centres informatiques, détenus pour la plupart par des jeunes au chômage, des étudiants en fin de formation…Toute chose qui nous permet de voir à travers ce business, une porte de sortir du manque d’emploi sous lequel ploient beaucoup de jeunes au Bénin.

Valoriser l’idée d’entreprise collective des jeunes

De manière très générale, on peut considérer l’entrepreneuriat collectif comme une alternative à l’entrepreneuriat classique qui est le plus souvent individuel.

«Il est une forme entrepreneuriale d’équipe. Il n’y a pas de focalisation sur les capacités entrepreneuriales des dirigeants mais plutôt sur le travail en équipe des différents employés au sein de l’entreprise tous autant qu’ils soient», explique Houéssi, Nahum, coach en entrepreneuriat des jeunes.

Le but de ce type entrepreneuriat est de mutualiser les démarches afin de fonder une nouvelle forme d’organisation économique, coopérative et socialement

L’entrepreneuriat exigeante. collectif peut-être caractérisé par un groupe d’individus qui décèlent un même besoin et qui choisissent d’unir leurs efforts afin de répondre à ce besoin.

Dans l’entrepreneuriat collectif,

les individus partagent à la fois les bénéfices et les risques. Ils ont la volonté de s’unir sur un projet en commun et non d’être en concurrence. L’objectif des entrepreneurs est de partager leur leadership, pour créer et développer des retombées sociales afin de pérenniser leur activité et le milieu dans lequel ils travaillent.

Entreprendre collectivement permet de diminuer les risques liés aux responsabilités juridiques et sociales qui découlent du statut d’entrepreneur. Ces risques sont d’autant plus importants en cas de faillite ou même de mauvais investissements.

Par Anielle DAGBEWATO