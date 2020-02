Fonds social : 9,6 milliards de FCFA de la FIFA pour les joueurs non payés

Le mardi 11 février 2020, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO), sont parvenues à un accord pour la création du Fonds de la FIFA pour les joueurs de football (FIFA FFP). Visant à soutenir les joueurs non payés par leurs clubs d’accueil, ce fonds, évalué à 16 millions de dollars, s’étend sur trois (03) années.

A compter du 1er juillet 2020, la Fédération Internationale de Football mettra à disposition du nouveau fonds annoncé au profit des joueurs non payés dans leurs clubs d’accueil, la bagatelle somme de 16 millions de dollars (environ 14,5 millions d’euros), soit 9 milliards 613 millions de FCFA.

Financé uniquement par la Fifa, ce fonds dont l’accord a été signé à Zurich le mardi 11 février 2020 avec la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs, s’étend sur les années 2020, 2021 et 2022.

D’après l’annonce de l’instance internationale, cette allocation qui devrait apporter des solutions aux conditions de travail dans le football professionnel (caractérisé par la prolifération de cas de non-paiement des salaires des joueurs à travers le monde), se répartie comme suit : 3 millions de dollars en 2020, 4 millions de dollars en 2021 et 4 millions de dollars en 2022 ; plus 5 millions de dollars supplémentaires réservés à la protection rétroactive des joueurs (salaire de la période entre juillet 2015 et juin 2020). Même s’il est en dessous de ce que doivent les clubs aux joueurs, ce fonds «constitue néanmoins un important filet de sécurité», a confié le Président de la FIFA, Gianni Infantino dans le communiqué final de la signature.

«Cet accord et notre engagement à venir en aide aux joueurs en difficulté, a-t-il poursuivi, montrent de quelle manière nous concevons notre rôle d’instance dirigeante du football mondial. Nous sommes aussi là pour aider ceux qui en ont besoin».

Ces cinq dernières années, «plus de cinquante clubs dans vingt pays ont mis la clé sous la porte, faisant ainsi traverser à des centaines de footballeurs des périodes difficiles, pleine d’incertitudes», a ajouté, pour sa part, Philippe Piat, le président français de la Fifpro.

La création de ce fonds fait partie des discussions portant sur la réforme des transferts et constitue une demande ancienne de la Fifpro. À l’origine, selon des sources concordantes, la Fifpro avait souhaité que ce fonds soit également financé par un prélèvement sur les transferts ou une contribution des clubs.

Cette institution syndicale mène par-dessus tout, une grande campagne contre les clubs qui ferment leur porte du jour au lendemain avec des impayés aux joueurs, pour, par finir, créer de nouveaux clubs.

Par Sylvestre TCHOMAKOU