Football : découvrez les rencontres de cette journée

Dans les championnats d’élite d’Espagne, d’Italie et d’Angleterre, les matchs se multiplient. La course au titre de la saison s’impose dans certains championnats, par contre dans le championnat d’Angleterre, c’est la chasse à la participation de la League des champions et d’autres tournois pour la saison à venir qui est de mise. Notre article vous présente ainsi le calendrier de ce dimanche 05 juillet 2020.

Voici le programme Foot de ce jour :

Premier League (Angleterre) : 33e journée

Burnley Sheffield – United (13:00)

Newcastle United – West Ham United (15:15)

Liverpool – Aston Villa (17:30)

Southampton – Manchester City (20:00)

Liga (Espagne) : 34e journée

Athletic Bilbao – Real Madrid (14:00)

Espanyol – Leganes (17:00)

Osasuna – Getafe (19:30)

Villarreal – Barcelone (22:00)

Serie A (Italie) : 30e journée

Inter Milan – Bologne (17:15)

Brescia – Verona (19:30)

Cagliari – Atalanta (19:30)

Parme – Fiorentina (19:30)

Sampdoria – SPAL (19:30)

Udinese – Genoa (19:30)

Naples – Rome (21:45)