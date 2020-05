Football : FC Séoul frappé d’une amende record de 67 000 £ pour une saga de poupées sexuelles

Le FC Seoul, club de football sud-coréen, a reçu une amende record de 67000 £ pour avoir rempli leurs stands vides de poupées sexuelles lors de leur match de K-League contre le Gwangju FC alors que la ligue a repris sans fans en raison de la pandémie de coronavirus.

Une vingtaine de poupées sexuelles (hommes et femmes) ont été placées dans le stade avec certaines portant des masques et les couleurs du maillot de l’équipe tandis que d’autres affichaient des t-shirts et des pancartes avec le logo de SoloS, un vendeur de jouets sexuels.

Selon le club, les jouets sexuels ont été placés dans l’arène en remplacement des fans qui ne sont actuellement pas autorisés à assister aux matchs, mais les autorités de la K-League ont infligé une énorme amende de 67000 £ au club, affirmant que même si le corps a reconnu que le club n’avait pas intentionnellement commandé de poupées sexuelles, le club a eu le temps de réaliser qu’une erreur avait été commise avant le coup d’envoi de dimanche soir.

Ils ont dit que le club aurait dû savoir qu’ils étaient des poupées sexuelles compte tenu de leur apparence et de leurs caractéristiques.