Football : la Liga envisagée à reprendre à partir du 8 juin

La NBA a été suspendue pendant de longues semaines à cause du coronavirus. Alors qu’une reprise serait à l’étude, Nicolas Batum a lâché des précisions de taille.

Lors d’un entretien accordé à beIN SPORTS, Nicolas Batum, ailier français des Hornets, a lâché ses vérités sur la reprise de la NBA.

«Il y a un peu d’optimisme, et c’est la première fois depuis plus de deux mois. Mais on va voir. Il y a beaucoup de rumeurs, et ce n’est pas encore sûr à 100%, ni sur le déroulement, ni sur le fait de savoir si on va reprendre là où on s’en était arrêté. Il restait 15 à 16 matches à jouer, et ça j’en doute un peu. Il y a de l’optimisme. Mais comment ça va se passer, on ne sait pas encore. Si la NBA a demandé aux franchises de ‘rapatrier’ leurs joueurs pour le 1er juin ? Ça pourrait être l’idée mais ce n’est pas sûr non plus. Aucune décision ne serait prise avant 10, 15 jours… Sur ce qui a été rapporté, ce serait un training camp qui débute le 8 juin. Pourquoi pas… Quasiment toutes les équipes ont rouvert leur centre d’entraînement avec des règles très strictes», a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Basket USA.