Football : la saison de Ligue 1 française terminée

Manager général de la Groupama-FDJ, Marc Madiot revient sur les propos du Premier ministre, interdisant tout événement sportif rassemblant plus de 5000 personnes et ce jusqu’au mois de septembre.

Le Premier ministre français a interdit tout événement sportif avec plus de 5000 personnes jusqu’au mois de septembre. Cette décision, en plus d’être une menace pour les autres disciplines sportives, menace également le Tour de France. Une décision forte commentée par Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, formation de Thibaut Pinot, pour Cyclism Actu ce mercredi.

«Le Tour de France doit partir le 29 août, mais il y a d’autres courses avant. On parle de moins de 5000 personnes, donc s’il y a moins de 5000 personnes, on peut les faire ? Personne n’interprète de la même façon, et visiblement tout le monde n’a pas compris dans le même sens. Bon, déjà la bonne nouvelle, c’est que les coureurs peuvent recommencer à s’entraîner en extérieur à partir du 11 mai. Mais pour le Tour de France… Avant de penser au Tour, il faut penser aux courses d’avant, parce que si elles n’ont pas lieu, alors il n’y aura pas de Tour de France. Si on n’a pas couru avant le Tour, on ne pourra pas faire le Tour. Mais si on peut faire ces courses en rassemblant moins de 5000 personnes… Encore une fois, il y a des lectures différentes. Est-ce que je suis inquiet ? Je ne l’étais pas, mais comme ce n’est jamais clair… », déclare Marc Madiot.