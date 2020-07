Football : voici les matchs de ce jour !

La course au titre de cette saison 2019-2020 continue dans les championnats d’élite espagnol, Italien, Allemand, hormis le championnat Angleterre qui lui a déjà connu son champion (Liverpool). A cet effet, cet article est consacré à vous présenter les différentes rencontres de ce jeudi 02 juillet 2020.

Plus on se rapproche de la fin des championnats, plus l’affiche s’annonce très serrée pour certaines équipes, comme les clubs qui doivent quitter la ligne rouge pour éviter une relégation la saison prochaine.

Par contre, d’autres clubs ont le dos au mur. Liverpool, déjà sacré champion n’a plus la pression dans les jambes. Son match d’aujourd’hui avec Man City, ne serait qu’une confirmation de son titre. Certe, le Réal Madrid quant à lui est en tête du championnat espagnol, mais perdre les trois points de cette 33e journée peut le mettre dans une mauvaise posture avec le FC Barcelone.

Ainsi, tous les clubs ont une mission importante à accomplir pour leur rencontre. Voici, donc le programme de cette journée :

Premier League (Angleterre) :

Sheffield United – Tottenham Hotspur (19h00)

Man City – Liverpool (21h15)

La Liga (Espagne) :

Eibar – Osasuna (19h30)

Réal sociedad – Espanyol (19h30)

Réal Madrid – Getafe (22h00)

Serie A (Italie) :

Atalanta – Naples (19h30)

Rome – Udinese (21h45)

Par Josias HONVOU