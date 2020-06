Formation PAJ-PALIRED : les journalistes sélectionnés en matière d’investigation sur la corruption

Suite à l’appel à candidature conjointement lancé par l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) et le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA) en vue de renforcer les capacités des journalistes béninois en matière d’investigation sur la corruption, en partenariat avec les programmes PAJ et PALIRED mis en œuvre sur financement de l’Union Européenne, la liste des sélectionnés pour cette formation ont été rendu publique ce 23juin 2020. Les sélectionnés vont suivre leur phase 1 de formation prévu pour se tenir le vendredi 3 juillet 2020.

Voici la liste des journalistes sélectionnés

Par Stanislas HOUEDEMAGNON