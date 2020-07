Formation professionnelle: des jeunes de Godomey-Togoudo : l’UND en format ultra pratique avec les jeunes de 14 quartiers de la localité.

L’Union Nationale pour le développement a réuni les jeunes de Godomey -Togoudo et professionnels en maintenances informatiques et réseau autour des réels problèmes d’emploi au Bénin.

«Cette rencontre entre les jeunes en pertes de confiance dont l’avenir encore peu clair, et ces professionnels marque le désir à amener ces jeunes à changer de paradigme sur leur compréhension de travail. La formation démarrée le jeudi 02 juillet 2020 va prendre fin le 15 juillet 2020 dans l’enceinte du complexe scolaire Christophe Colombe à Godomey-Togoudo.

C’est un pêche et un mépris de nos jours d’attendre tout de l’État». dixit Simplice Armel Ahouandjinou président de l’UND. Et pour ne pas voir les jeunes du Bénin en général et de Godomey-Togougo en particulier empêtrés dans ce péché, l’Union s’est fait un impératif, la formation des jeunes des 14 quartiers de Godomey-Togoudo.

Cette formation de plus de 10 jours répond à l’une des très prisées maxime de l’ancien président américain John Kennedy « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez pour votre pays.»Et pour inculquer cette ascension aux jeunes , les jeunes leaders de l’UND ont lancé en ce jour du jeudi 02 juillet 2020 jusqu’à 15 juillet 2020, cette formation gratuite en maintenances informatiques et réseau.

Cette formation qui est un premier module des formations est un rendez réussi pour les objectifs du mouvement des jeunes. Et c’est un plaisir pour les membres du bureau exécutif de l’UND. «Les membres du bureau y compris moi-même vous remercions très sincèrement pour l’empressement avec lequel vous avez bien répondu à cet événement qui revêt une importance capitale pour nous. Je voudrais donc inviter chaque jeune ici présent à être réguliers et assidu» s’est exprimé Simplice Armel Ahouandjinou président de l’Union Nationale pour le développement au cours de la cérémonie de lancement de l’activité.