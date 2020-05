Formule 1 : «Il va m’ennuyer», quand Charles Leclerc se méfie de Carlos Sainz Jr !

Alors que le FC Barcelone continue de négocier avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez, le club catalan serait proche de finaliser le dossier.

Victor Blanco, président du Racing de Avellaneda qui est le club formateur de Lautaro Martinez en Argentine, a évoqué pour la radio locale La Plata son ressenti sur ce dossier chaud du momentau Barça :

«J’ai la sensation que la signature de Lautaro Martinez à Barcelone est proche d’obtenir la fumée blanche. Et cela, même si je n’ai pas eu de contacts récents avec lui. C’était un pari fait sur l’avenir. On ne sait pas quel montant on va recevoir mais cela importe peu et on l’appréciera», a-t-il déclaré. La suite au prochain épisode…