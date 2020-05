Formule 1 : «Il y a certainement un appétit partagé», Renault évoque l’avenir de Daniel Ricciardo

Directeur général de Renault Sport, Cyril Abiteboul a évoqué l’avenir de Daniel Ricciardo. Et selon le dirigeant, une prolongation de contrat pourrait arriver prochainement.

«Ça me parait bizarre de devoir vous répondre à cette question moi-même, alors que nous n’avons même pas encore débuté notre seconde saison ensemble. Nous pensons qu’il y a encore plus à offrir que ce que nous avons vécu l’année dernière. Nous savons tous que l’année dernière il y a eu des sentiments mitigés, des résultats mitigés, à différents degrés. On pense qu’on peut mieux faire, c’est pourquoi il y a un sentiment partagé que l’on devrait en faire plus. Est-ce que cela mènera à une prolongation du contrat, le temps nous le dira. Il y a certainement un appétit partagé, si ma compréhension est correcte», a déclaré Cyril Abiteboul sur le site de la F1 et dans des propos rapportés par F1Only.