Formule 1 : «Je suis sûr que nous nous reverrons», Esteban Ocon

Après une saison en tant que troisième pilote de Mercedes, Esteban Ocon a retrouvé une place de titulaire chez Renault. Le Français tient d’ailleurs à remercier Toto Wolff.

«Je me posais beaucoup de questions, mais l’équipe a fait un travail fantastique pour trouver des solutions et nous travaillions sur différents sujets, et les choses ont commencé à être bien gérées, car nous avons trouvé une bonne option pour moi. C’était très proche, et il y a eu des discussions jusqu’au dernier moment. Mais c’est fait, je dois regarder vers l’avenir et ce que j’ai devant moi. La raison principale [de Wolff] est que je suis encore jeune et que j’ai le temps. Le futur est long en F1, et je suis sûr que nous nous reverrons. Nous ne sommes d’ailleurs pas loin dans le paddock !», confie Esteban Ocon dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.