Formule 1 : «Max se sent chez lui chez Red Bull», le père de Max Verstappen

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat chez Red Bull jusqu’en 2023, Max Verstappen est très heureux de son choix comme le souligne père, Jos.

A peine la prolongation de son contrat signée, Max Verstappen ne cachait pas sa joie d’être lié à Red Bull jusqu’en 2023. Un sentiment partagé par son père et ancien pilote Jos qui estime que son fils est vraiment chez lui au sein de l’écurie autrichienne et n’avait donc aucune raison de partir.

«Nous savons ce que l’équipe fait, pas seulement pour la saison à venir, mais aussi pour les nouvelles voitures en 2021. C’est très bien d’être impliqué, mais le plus important est que Max se sent chez lui. Il a toute confiance en eux pour les prochaines saisons. Le contact avec Honda est très bon. On peut voir aussi l’opinion qu’ils ont de Max. La combinaison de Honda et Red Bull est très positive», confie Jos Verstappen dans des propos rapportés par Nextgen-Auto