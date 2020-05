Formule 1 : «Nous devons rester fidèles à ce que qui a fait la force de notre équipe», Mercedes

Alors qu’il sera libre à l’issue de la saison, Sebastian Vettel attendrait qu’un gros baquet se libère, à l’image de celui de Lewis Hamilton chez Mercedes. Toutefois, Toto Wolff ne semble pas encore très chaud à l’idée de miser sur le quadruple Champion du monde.

Interrogé sur le sujet, Toto Wolff semble toutefois plutôt miser sur George Russell, jeune pilote issu de l’académie Mercedes et qui fait ses gammes chez Williams.

«Pour nous, la question est de savoir ce que nous allons faire avec George Russell. C’est une option si nous voulons changer notre duo. Mais nous restons loyaux avec nos pilotes actuels. Encore une fois, nous ne voulons pas entamer des négociations avec qui que ce soit alors que la saison n’a même pas commencé encore. Une fois que ce sera fait, nous pourrons commencer à regarder en dehors de notre boite et regarder quelles sont nos autres options possibles. Je comprends que pour les Allemands, avoir un pilote allemand serait quelque chose de formidable. Mais nous devons rester fidèles à ce que qui a fait la force de notre équipe et nos valeurs. Je connais Sebastian, en tant que personne, c’est quelqu’un de très direct et qui a des valeurs similaires aux miennes. Il est quadruple champion du monde donc il n’y a même pas besoin de discuter de ses performances», assure le patron de Mercedes dans des propos rapportés par

Nextgen-Auto.